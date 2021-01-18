تويتر يواصل حظر الجمهوريين في أمريكا

وكتبت عضوة الكونغرس غرين على صفحتها في تلغرام وفيسبوك: "بعد أيام قليلة من شن هجوم واسع النطاق لتجميد حرية التعبير في أمريكا، واستثناء الرئيس دونالد ترامب من المنصة الإلكترونية وإزالة عدد غير معروف من المحافظين، قرر تويتر تعليق حسابي الشخصي دون تقديم أي تفسير".

وقالت عضوة الحزب الجمهوري إن على الكونغرس "التحرك بسرعة للدفاع عن حرية التعبير في أمريكا". وشددت على أن "الرقابة يجب أن تتوقف".

وقال متحدث باسم تويتر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الحظر جاء بسبب "انتهاكات عديدة" لسياسة الشركة. وأن حساب العضو الجمهوري سيكون محجوباً لمدة 12 ساعة. وبحسب القناة، فإن غرين مؤيدة "لنظرية مؤامرة كيو أنون"، التي تزعم أن الديمقراطيين نظموا حركة اجتماعية ضد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي يحارب هذه المؤامرة.

في البداية، ظهرت هذه النظرية، التي ليس لها تأكيد، في منتديات غير معروفة، لكنها تسربت لاحقًا إلى الداخل السياسي.