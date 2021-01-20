الناتو لتركيا: ليس هكذا يتصرف الحلفاء

اتهم أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي المرشح من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن، تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بعدم التصرف كحليف.

وقال بلينكين خلال جلسة إقرار لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "واشنطن ستراجع ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من العقوبات على أنقرة بسبب استحواذها على نظام دفاع جوي روسي".

في الشهر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات طال انتظارها على صناعة الدفاع التركية بسبب استحواذها على أنظمة الدفاع الصاروخي "إس-400" من موسكو، في خطوة وصفتها تركيا بـ"الخطأ الجسيم".