رونالدو... أفضل هداف في تاريخ كرة القدم

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع فريقه يوفنتوس، بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب نابولي، بعد فوزه عليه بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت أمس الأربعاء، على ملعب "مابي" في مدينة ريجيو إيميليا.

وسجل رونالدو الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 64، قبل أن يضيف زميله الإسباني، ألفارو موراتا، الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليمنحا "اليوفي" لقب السوبر الإيطالي، ليصبح رونالدو بهدفه هذا أمام نابولي، أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في المباريات الرسمية عبر التاريخ، بعدما سجل 760 هدفا في مسيرته الكروية.