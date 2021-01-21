بايدن يلغي قرارات ترامب

كما تشمل الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن إلغاء حظر السفر من بعض الدول الإسلامية والذي أقره ترامب في بداية فترته الرئاسية عام 2017، وإيقاف أمر تنفيذي آخر بتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.
وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من الأوامر التنفيذية، تبطل أوامر كان قد وضعها سلفه الرئيس دونالد ترامب، وتشمل عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ وإلى منظمة الصحة العالمية.
كما تشمل الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن إلغاء حظر السفر من بعض الدول الإسلامية والذي أقره ترامب في بداية فترته الرئاسية عام 2017، وإيقاف أمر تنفيذي آخر بتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.
توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع فريقه يوفنتوس، بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب نابولي، بعد فوزه عليه بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت أمس الأربعاء، على ملعب "مابي" في مدينة ريجيو إيميليا.
اتهم أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي المرشح من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن، تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بعدم التصرف كحليف.
حجبت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤقتًا حساب عضوة مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري مارغوري تايلور غرين.
قال مسؤول في مركز "فوبوس" لأحوال الطقس الروسي يفغيني تيشكوفيتس لوكالة "سبوتنيك" أنه خلال ليلة الخميس الماضية سقط خُمس معدل الثلوج الشهرية في موسكو.
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