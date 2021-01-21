بايدن يلغي قرارات ترامب

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع فريقه يوفنتوس، بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب نابولي، بعد فوزه عليه بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت أمس الأربعاء، على ملعب "مابي" في مدينة ريجيو إيميليا.