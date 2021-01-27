واشنطن توافق على تمديد معاهدة "ستارت- 3" بشروط موسكو

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا اتفقت مع الولايات المتحدة على تمديد معاهدة "ستارت-3" وفقا لشروط موسكو.

نقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات نائب وزير الخارجية الروسية ريابكوف الذي قال إن "روسيا ستعمل من خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة لصالح تعزيز نظام الحد من التسلح".

وأضاف ريابكوف قائلا: "من المهم أننا تمكنا من الحفاظ على أحد عناصر الهيكل الدولي في مجال الاستقرار الاستراتيجي، أقول هذا على الرغم من عدم انتهاء إجراءاتنا الداخلية. إنه انعكاس لمسؤولية روسيا تجاه مسألة الحد من التسلح".

وأعرب ريابكوف عن أمله في إحراز تقدم في هذا المجال بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهها العلاقات الروسية الأمريكية.