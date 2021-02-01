سلام... على المرشحين لجائزة "نوبل للسلام"

تم ترشيح جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمبعوث الخاص للبيت الأبيض لتسوية قضية الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتز، لجائزة "نوبل للسلام" لدورهما في التفاوض على "اتفاقات أبراهام" التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، بحسب ما أوردته وكالة " رويترز".

وفقًا للوكالة، فإن اقتراح ترشيح كوشنر وبيركوفيتز جاء من أستاذ القانون الفخري في جامعة هارفارد آلان ديرشوفيتس، الذي ساعد الرئيس السابق ترامب خلال جلسة الاستماع الأولى بشأن عزله.

وبحسب الوكالة، ذكر ديرشوفيتز في الرسالة أيضًا ديفيد فريدمان، الذي كان في إسرائيل بعد الولايات المتحدة ورون ديرمر في الولايات المتحدة بعد إسرائيل، فيما يتعلق بالاتفاقات.

يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت عملية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. ونتيجة لهذه العملية، تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات العام الماضي، التي سميت "اتفاقيات السلام الإبراهيمية"، وقد انضمت كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان إلىيها. وشارك صهر دونالد ترامب جاريد كوشنر في هذه العملية.

كما رشح النائب الإستوني جاك ماديسون، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لجائزة "نوبل للسلام".

وأوضح السياسي الذي يمثل حزب "الشعب" المحافظ في إستونيا أنه رشح ترامب لأن هذا هو أول رئيس أمريكي في الثلاثين عاما الماضية، لم تخض بلاده حربا خلال فترة رئاسته.

وفقاً للإجراء المنشور على موقع جائزة نوبل، من فبراير/ شباط إلى مارس/ آذار، ستقوم لجنة نوبل بتقييم عمل جميع المرشحين، ثم إعداد قائمة نهائية بالمرشحين.