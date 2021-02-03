تونس تطلق أول قمر صناعي إلى الفضاء

وأكدت "تلنات" القابضة (TLNET)، التي قدمت الملف للوكالة باعتبارها الهيكل الدولي الوحيد المختص في هذا المجال، حصول تونس على هذا الترخيص؛ وفقا لما نقلته "القناة التاسعة" التونسية.
منحت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ترخيصا لإطلاق أول قمر صناعي تونسي "شالينج وان"، وذلك بعد استفياء جميع الشروط الفنية والتقنية والقانونية للمشروع.
وأكدت "تلنات" القابضة (TLNET)، التي قدمت الملف للوكالة باعتبارها الهيكل الدولي الوحيد المختص في هذا المجال، حصول تونس على هذا الترخيص؛ وفقا لما نقلته "القناة التاسعة" التونسية.
تم ترشيح جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمبعوث الخاص للبيت الأبيض لتسوية قضية الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتز، لجائزة "نوبل للسلام" لدورهما في التفاوض على "اتفاقات أبراهام" التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، بحسب ما أوردته وكالة " رويترز".
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مراسيم جديدة بشأن الرعاية الصحية، وألغى ما قدمه الرئيس السابق دونالد ترامب فيما يخص مال التأمين الصحي وصحة المرأة.
جمدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل مؤقت، مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تُراجع صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات وافق عليها الرئيس السابق، دونالد ترامب.
يعمل تطبيق المحادثات الشهير "تلغرام" على تقديم ميزة جديدة لمستخدميه يمكنهم من خلالها نقل المحادثات من تطبيقات مثل "واتسآب" وغيره أخرى إليه.
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