تونس تطلق أول قمر صناعي إلى الفضاء

تم ترشيح جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمبعوث الخاص للبيت الأبيض لتسوية قضية الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتز، لجائزة "نوبل للسلام" لدورهما في التفاوض على "اتفاقات أبراهام" التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، بحسب ما أوردته وكالة " رويترز".