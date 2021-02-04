"مايكروسوفت" تتفوق على "أرامكو" في القيمة السوقية

أصبحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، متجاوزة شركة "أرامكو" السعودية، لكنها متخلفة عن شركة "أبل"، وفقًا لبيانات التداول.

اعتبارًا من 19:14 بتوقيت موسكو يوم أمس الأربعاء، ارتفعت أسهم "مايكروسوفت" بنسبة 1.21٪ أي إلى 242.44 دولارًا مقابل السهم الواحد، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركة 1.828 تريليون دولار.

لا تزال شركة "أبل" الأمريكية تحتل المركز الأول، التي تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار. في سبتمبر/ أيلول من عام 2020، خسرت "أبل" المركز الأول أمام "أرامكو"، لكنها عاودت وانتزعت مركز الصدارة.

الآن، ابتعدت "أرامكو"، برأسمال قيمته 1.811 تريليون دولار، عن الصدارة في قائمة الشركات الأكثر غلاء.

منذ بداية عام 2021، ارتفعت قيمة أسهم "مايكروسوفت" بنسبة 9٪، مما سمح للشركة أن تحتل المركز الثاني في هذا السباق.

تأسست شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عام 1975 على يد بيل غيتس وبول ألين. يقع مقرها الرئيسي في ريدموند بولاية واشنطن. الشركة مختصة في تطوير البرمجيات، على وجه الخصوص، وهي المطورة لنظام التشغيل "ويندوز".