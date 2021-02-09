قطر تعد مفاجأة للمنافسين

أعلنت شركة "قطر للبترول" (Qatar Petroleum)، شركة النفط الحكومية في قطر، عن قرارها بتطوير أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي بيان نشرته على موقعها، أعلنت شركة "قطر للبترول" عن "اتخاذها قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، الذى يُعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ سيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 مليون طن سنويا".

بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، سينتج المشروع مكثفات الغاز وغاز الكربون المسال والإيثان والكبريت والهيليوم. ومن المتوقع بدء إنتاجها في نهاية عام 2025.

تقدر تكلفة المشروع ما يقرب 29 مليار دولار.

في وقت سابق، ذكرت إذاعة "سبوتنيك" أن السلطات الألمانية تنوي مواصلة المحادثات بشأن "نورد ستريم 2" (التيار الشمالي 2) مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.