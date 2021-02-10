المريخ... الشماغ الإماراتي يليق بك

أصبحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، متجاوزة شركة "أرامكو" السعودية، لكنها متخلفة عن شركة "أبل"، وفقًا لبيانات التداول.