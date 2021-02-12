"فيسبوك" يساعد في إلقاء القبض على المشاركين في اقتحام الكونغرس

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن رئيسة القسم الفرعي لشركة "فيسبوك"، مونيكا بيكرت، يوم أمس الخميس، أن "فيسبوك" ساعدت عناصر حراس القانون الأمريكي في تحديد المشاركين في أحداث يناير/ كانون الثاني الماضي وسط مدينة واشنطن.

كما أشارت بيكرت إلى أن "فيسبوك" ساعد المحققين "حتى بعد انتهاء الهجوم".

وأوضحت بيكرت أن موظفي الشركة حللوا الصور التي نشرها المشاركون في اقتحام الكونغرس.

وكما أفادت "بلومبرغ" فإن البرامج المتخصصة للتعرف على الوجوه لم تُستخدم لهذا الغرض. وفي الوقت ذاته، استوفت إدارة "فيسبوك" طلبات السلطات الأمريكية للحصول على المعلومات اللازمة.

وقالت بيكرت: إن "الشركة حذفت أيضًا الرسائل التي تدعو إلى أعمال شغب جديدة".