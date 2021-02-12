مجلس الوزراء الياباني يقر منصب وزير للوحدة

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، أن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، كلف وزير التنمية الإقليمية تيتسوشي ساكاموتو، إضافة لمنصبه، بالقيام بواجبات وزير "الوحدة"، الذي أنشئ للتو.

وفقًا للمتحدث باسم مجلس الوزراء، ظهر منصب الوزير المسؤول عن مشاكل الأشخاص الذين يعانون من الوحدة في اليابان لأول مرة.

وتعليقًا على أهداف هذا القرار، أوضح كاتو قائلاً: "إننا نتحدث عن توسع المشكلات الاجتماعية التي تنشأ أيضًا فيما يتعلق بالشيخوخة في مجتمع ذي معدل مواليده منخفض. بالإضافة إلى أن الحل يتعلق بمشاكل الانتحار وخاصة بين النساء والشباب.

وفقًا للأمين العام لمجلس الوزراء، أصبحت مشاكل الأشخاص الوحيدين حادة بشكل خاص في البلاد خلال جائحة كورونا.

في عام 2020، ارتفع عدد حالات الانتحار في اليابان لأول مرة منذ 11 عامًا، حيث وصل إلى 20919. ويعتقد الخبراء أنه أثناء الوباء، أدى نقص فرص العمل وزيادة عبء رعاية الأطفال والمنزل إلى رفع مستوى التوتر.