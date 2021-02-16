أمريكا ترفض تلبية دعوة روسيا للمشاركة في مباحثات "أستانا" حول سوريا

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف، في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، إنه تم إرسال دعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مباحثات صيغة "أستانا" لكن الجانب الأميركي رفض.

وقال لافرينتييف في مؤتمر صحفي عقده على هامش المؤتمر: "أرسلنا دعوة لشركائنا الأميركيين للمشاركة في مباحثات أستانا لكن للأسف تم رفضها".

انطلقت، اليوم الثلاثاء، في مدينة سوتشي الروسية، أعمال الجولة الـ 15 من مباحثات صيغة "أستانا"، بمشاركة الدول الضامنة روسيا، وإيران، وتركيا، بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا.