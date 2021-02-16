خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"

صرح إيفان تيموفييف مدير البرنامج في مجلس الشؤون الدولية الروسي، أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إقناع تركيا بالتخلي عن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ناقش، يوم الاثنين، عبر الهاتف مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مسألة شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية إس -400 وحث على التخلي عن هذه الأنظمة.

واعتبر الخبير التركي أنه:

"لن يكون لهذه المكالمة أي تأثير، لأن الأنظمة قد تم شراؤها بالفعل، فهي في الخدمة بالفعل في تركيا. وسيحتاج الأمريكيون إلى بذل بعض الجهود غير العادية لإقناع الأتراك بذلك. إذا قدموا لهم، على سبيل المثال، أنظمة باتريوت بديلة وبعد ذلك، إذا تخلى الأتراك عن "إس 400" ورفضوا الوفاء بالعقود والتزامات أخرى مع موسكو، فسيتعين عليهم دفع غرامة... بالنسبة لتركيا، هذا غير مربح سواء اقتصاديًا أو سياسيًا، لأن الولايات المتحدة تفعل ذلك. لا تقدم أي شيء في المقابل".

ووفقا له، ليس من الواضح ما إذا كانت واشنطن مستعدة لتزويد أنقرة بالباتريوت، لأن أحد أسباب شراء الجانب التركي لمجمعات "إس 400" الروسية هو أنها لم تتسلم باتريوت من الأمريكيين.

حتى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تركيا، لكنها لم تقدم أي شيء في المقابل، ولا شيء ملموس.