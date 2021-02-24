أنف الغريب في شؤون الآخرين

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، أن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، كلف وزير التنمية الإقليمية تيتسوشي ساكاموتو، إضافة لمنصبه، بالقيام بواجبات وزير "الوحدة"، الذي أنشئ للتو.