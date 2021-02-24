أنف الغريب في شؤون الآخرين

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن تحدث عن المخاوف بشأن حقوق الإنسان، وأخرى بشأن شراء مصر المحتمل للمقاتلات "سو 35" من روسيا، خلال مكالمة مع نظيره سامح شكري.
أعرب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، لنظيره المصري، يوم أمس الثلاثاء، عن تخوف واشنطن من احتمالية شراء مصر مقاتلات "سو 35" الروسية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن تحدث عن المخاوف بشأن حقوق الإنسان، وأخرى بشأن شراء مصر المحتمل للمقاتلات "سو 35" من روسيا، خلال مكالمة مع نظيره سامح شكري.
صرح إيفان تيموفييف مدير البرنامج في مجلس الشؤون الدولية الروسي، أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إقناع تركيا بالتخلي عن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".
رفضت أمريكا تلبية دعوة وجهتها إليها روسيا للمشاركة كعضو مراقب في مباحثات صيغة "أستنا" حول الوضع في سوريا.
أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، أن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، كلف وزير التنمية الإقليمية تيتسوشي ساكاموتو، إضافة لمنصبه، بالقيام بواجبات وزير "الوحدة"، الذي أنشئ للتو.
أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن رئيسة القسم الفرعي لشركة "فيسبوك"، مونيكا بيكرت، يوم أمس الخميس، أن "فيسبوك" ساعدت عناصر حراس القانون الأمريكي في تحديد المشاركين في أحداث يناير/ كانون الثاني الماضي وسط مدينة واشنطن.
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