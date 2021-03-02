"الديمقراطية" تسرق طعام السوريين

ذكرت وكالة "سانا" السورية أن قوات الاحتلال الأمريكي قامت بنقل قافلة من الشاحنات المسروقة من الأراضي السورية إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي في محافظة الحسكة.

وقالت مصادر في مدينة الرميلان، لمراسل وكالة "سانا"، إن القوات الأمريكية أخذت 45 شاحنة محملة بالقمح والشعير المسروق من مطار خراب الجير في محيط المالكية ومن ثم أرسلوها إلى العراق عبر معبر "الوليد الحدودي غير الشرعي"، والذي يستخدمونه عادة لتصدير الحبوب والنفط السوري.

كما أضافت الوكالة أن قوات الاحتلال الأمريكية متواطئة مع "قسد" في نهب ثروات الشعب السوري بشكل يومي.

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