محكمة لاهاي تطارد نتنياهو

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، يوم أمس الأربعاء، فتحها تحقيقا في جرائم حرب مرتكبة بالأراضي الفلسطينية.

ونشر مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بيانا عبر صفحته على موقع "تويتر"، قال فيه إنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب مزعومة مرتكبة بالأراضي الفلسطينية.

وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن التحقيقات ستطول الجرائم التي تشملها الولاية القضائية في المحكمة، والتي ارتكبت في 13 يونيو/حزيران 2014.

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