خلافا لترامب... بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية

واعتبرت الإدارة الأمريكية أن "احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب عام 1967 حقيقة تاريخية"
أشار المسؤول الإعلامي في وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إلى أن مهمة الولايات المتحدة هي حل الدولتين، الذي بموجبه ستعيش إسرائيل بسلام إلى جانب دولة فلسطينية.
واعتبرت الإدارة الأمريكية أن "احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب عام 1967 حقيقة تاريخية"
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، يوم أمس الأربعاء، فتحها تحقيقا في جرائم حرب مرتكبة بالأراضي الفلسطينية.
أفادت وكالة "سانا" السورية أن قوات الاحتلال الأمريكي قامت بنقل قافلة من الشاحنات المسروقة من الأراضي السورية إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي في محافظة الحسكة.
أعرب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، لنظيره المصري، يوم أمس الثلاثاء، عن تخوف واشنطن من احتمالية شراء مصر مقاتلات "سو 35" الروسية.
صرح إيفان تيموفييف مدير البرنامج في مجلس الشؤون الدولية الروسي، أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إقناع تركيا بالتخلي عن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".
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