خلافا لترامب... بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية

أشار المسؤول الإعلامي في وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إلى أن مهمة الولايات المتحدة هي حل الدولتين، الذي بموجبه ستعيش إسرائيل بسلام إلى جانب دولة فلسطينية.