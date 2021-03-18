تسجيل
08:36 GMT18 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كاريكاتير

    قبل 10 سنوات من اليوم... "الديمقراطية" تطرق نافذة سوريا

    كاريكاتير
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1048393249_0:96:1583:985_1200x675_80_0_0_57b40d17ab99683ad14956e6720abd82.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/cartoons/202103181048393303-%D9%82%D8%A8%D9%84-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    أصبح يوم الجمعة 18 آذار 2011، يوما مصيريا لجميع السوريين، ففي مثل هذا اليوم، قبل 10 سنوات، بدأت الاحتجاجات الجماهيرية، مما أدى لاحقا إلى اندلاع حرب أهلية برعاية عدد من الدول الغربية وبتأييد عربي.

    قبل 10 سنوات طرقت الديمقراطية نافذة سوريا

    حصيلة السنوات الـ10: مايقرب من نصف مليون قتيل، مليونا جريح وأكثر من 6.5 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم وانهيار اقتصادي في البلاد وأعمال شغب من المرتزقة المسلحين في مناطق معينة.

    حتى بعد 10 سنوات من اندلاع المأساة السورية، يواصل الغرب الضغط على الحكومة السورية الشرعية، ولا تزال أشد العقوبات والحصار الاقتصادي تضرب الاقتصاد السوري المنكمش.

    يعاني المواطنون السوريون من ضرر كبير بسبب العقوبات، فيجدون أنفسهم دون أدوية أو خبز ودون وقود، وهم الآن على شفا كارثة إنسانية.

    واستنادا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخارجية والبرلمان الأوروبيين، لن يتم تخفيف العقوبات والضغط على سوريا.

    انظر أيضا:

    في الذكرى العاشرة لبدء الأزمة... روسيا تكشف أهداف مشعلي الحرب في سوريا
    هل كان بالإمكان تجنب حرب عشر سنوات على سوريا
    الكلمات الدلالية:
    عقوبات, الحرب, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الكاريكاتير

    • خلافا لترامب.. بايدن يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
      Last update: GMT 15:37 09.03.2021
      GMT 15:37 09.03.2021

      خلافا لترامب.. بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية

      أشار المسؤول الإعلامي في وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إلى أن مهمة الولايات المتحدة هي حل الدولتين، الذي بموجبه ستعيش إسرائيل بسلام إلى جانب دولة فلسطينية.

    • محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
      Last update: GMT 11:29 04.03.2021
      GMT 11:29 04.03.2021

      محكمة لاهاي تطارد نتنياهو

      أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، يوم أمس الأربعاء، فتحها تحقيقا في جرائم حرب مرتكبة بالأراضي الفلسطينية.

    • أصبحت الديموقراطية الآن تسرق طعام السوريين
      Last update: GMT 11:57 02.03.2021
      GMT 11:57 02.03.2021

      "الديمقراطية" تسرق طعام السوريين

      أفادت وكالة "سانا" السورية أن قوات الاحتلال الأمريكي قامت بنقل قافلة من الشاحنات المسروقة من الأراضي السورية إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي في محافظة الحسكة.

    • أنف الغريب في شؤون الآخرين
      Last update: GMT 11:58 24.02.2021
      GMT 11:58 24.02.2021

      أنف الغريب في شؤون الآخرين

      أعرب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، لنظيره المصري، يوم أمس الثلاثاء، عن تخوف واشنطن من احتمالية شراء مصر مقاتلات "سو 35" الروسية.

    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك