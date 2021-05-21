كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟

طلبت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، من موظفيها الحكوميين مغادرة العاصمة الأفغانية كابول في أقرب وقت ممكن، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد الشهرالمقبل.