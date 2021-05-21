كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟

وأشاد بايدن، في تصريحات مقتضبة بالبيت الأبيض، بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتجديد منظومة القبة الحديدية، لافتا إلى أن بلاده ستعزز هذه المنظومة.
وأشاد بايدن، في تصريحات مقتضبة بالبيت الأبيض، بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" المملوك لشركة "فيسبوك"، عن تقييد تدريجي لوظائفه وخدماته بما في ذلك الرسائل والمكالمات، يشمل كل رافضي التحديثات الجديدة للتطبيق بعد 15 مايو/ أيار الجاري.
كشف النائب اللبناني جميل السيد، اليوم الأربعاء، عن تقديم رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، طلبا للعمل في إحدى المؤسسات التعليمية في دول الخليج.
طلبت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، من موظفيها الحكوميين مغادرة العاصمة الأفغانية كابول في أقرب وقت ممكن، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد الشهرالمقبل.
قرر الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد-الاثنين، تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى أقل من الثلثين.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)