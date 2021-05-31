أمريكا ساعدت الدنمارك في التجسس على ميركل

استغلت وكالة الأمن القومي الأمريكية شراكة مع وحدة تابعة للمخابرات الخارجية بالدنمارك للتجسس على مسؤولين كبار في الدول المجاورة، منهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وذكر تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية، نقلا عن تسعة مصادر مطلعة لم تسمها، أن هذا هو ما خلص إليه تحقيق داخلي أجراه جهاز المخابرات الدفاعية الدنماركي منذ 2015 عن دور وكالة الأمن القومي الأمريكية في الشراكة.

للتفاصيل: الإذاعة الدنماركية: أمريكا استغلت الدنمارك للتجسس على ميركل ومسؤولين أوروبيين كبار

كما صرح كليمنت بون، سكرتير دولة مكلّف بالشؤون الأوروبية بالخارجية الفرنسية، إن الحقيقة المحتملة للتنصت الأمريكي على السياسيين الأوروبيين خطيرة جدا، ويجب التحقق من المعلومات المتعلقة بالموضوع.

للمزيد: فرنسا: حقيقة تجسس أمريكا على سياسيين أوروبيين خطيرة ويجب التحقق من المعلومات