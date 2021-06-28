"الناتو"... ليسوا أصدقاء يعتمد عليهم

قال اللواء في الأمن الفدرالي الأوكراني، فاسيلي فوفوك، في حديثه مع قناة "ناش"، "أنه في حال حدوث صراع عسكري مع أوكرانيا، فلا ينبغي للأخيرة أن تتوقع مساعدة عسكرية من حلف الناتو".

ووفق فوفك، فإن مشاركة كييف في مناورات البحر الأسود "نسيم البحر"، المشتركة مع الجيش الأمريكي، يمكن اعتبارها مكافأة لرفضها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأوضح فوفك قائلاً: "كان من الأفضل لو أجابوا بالفعل إجابة واضحة فيما يخص الناتو، وربما لم نكن لنحتاج إلى هذه المناورات، لأن المناروات ليست حربًا. وهذا لا يعني حقيقة أن أولئك الذين يشاركون في المناورات سيقبلون المشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا".

وفي إشارة إلى لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف، قال فوفك "يجب أن نفهم بوضوح الرسالة التي أوصلوها لنا: طالما لدينا جار في الشرق مثل روسيا، فلن ننضم إلى الناتو".

وانطلقت المناورات السنوية الأوكرانية الأمريكية "نسيم البحر" في البحر الأسود اليوم 28 يونيو/ حزيران. من المخطط أن يكونوا الأكثر طموحًا منذ 20 عامًا، وسيشارك فيها حوالي ثلاثة آلاف عسكري، نصفهم من الأوكرانيين.

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