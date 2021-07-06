الحوار مع روسيا من موقف القوة محكوم عليه بالفشل

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن قمة روسيا - الولايات المتحدة في جنيف مرت "بطريقة صريحة وعملية"، لكن بعد القمة عاد الطرف الأمريكي إلى المطالب والتهديدات، ونبه لافروف أن محاولات إجراء الحوار مع روسيا من موقف قوة ستفشل.

وقال لافروف لصحيفة "راكيات ميرديكا" الإندونيسية: "محاولات إجراء الحوار معنا من موقف القوة محكوم عليها بالفشل. سوف نرد على التصرفات غير الودية بصرامة".

كان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، قال في وقت سابق، إنه لم يحدث تقدم كبير في العلاقات الروسية - الأمريكية، منذ اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في جنيف، منذ أيام، لافتا إلى أن قضية تبادل الأسرى بين البلدين، لا تزال قيد الدراسة.