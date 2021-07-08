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    تسييس اللقاحات تمييز عنصري

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    أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن العمل على الاعتراف باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي مستمر، لكنه صعب ومضن.

    تسييس الللقاحات تمييز عنصري

     وقال بيسكوف: "في الواقع هناك مواقف مختلفة، فمن الواضح أن الوكالة الأوروبية [للأدوية] لم تعترف حتى الآن بـ"سبوتنيك V" والعمل مستمر في هذا الاتجاه، نعم إنه عمل شاق وصعب"، معتبرا أن رغبة الاتحاد الأوروبي بمناقشة مسألة الاعتراف خطوة إيجابية وموسكو تقيّم نية الحوار.

    وتابع: "نحن مقتنعون أنه إذا أبعدنا أي تحيزات، سواء كانت سياسية أو ضغوطا، فسوف ينتهي عملنا هذا بطريقة أو بأخرى، وسيتم الاعتراف باللقاح الروسي".

    وشدد بيسكوف أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" فعال حتى ضد السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

    يشار إلى أن انضمام "سبوتنيك V" إلى اللقاحات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي يعني انتصارا دبلوماسيا لروسيا، التي تعطلت تجارتها مع الاتحاد لسنوات، بسبب العقوبات عقب استعادتها شبه جزيرة القرم.

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