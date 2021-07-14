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    صينيون: ما الذي يحدث لأدمغة زعماء دول الاتحاد الأوروبي؟

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    تحدث قراء صحيفة "خوانتسو شيباو" الصينية عن نتائج اجتماع زعماء دول الاتحاد الأوروبي، والذي تمت على إثره الموافقة على استراتيجيتهم الجديدة. واعتقد الكثيرون أن هذه المواجهة الشديدة لمبادرة "حزام واحد - طريق واحد" جاءت بفعل تأثير واشنطن.

    صينيون: ما هو العيب في أدمغة زعماء دول الاتحاد الأوروبي؟

    أبدى أحد قراء الصحيفة رأيه قائلاً: "ألن يكون من الأسهل أن يدرك الاتحاد الأوروبي ببساطة أن الولايات المتحدة هي الدولة المسيطرة عليه؟"

    وقال معلق آخر: "الاتحاد الأوروبي مناسب فقط ليكون من أتباع الولايات المتحدة. إذا أراد أن يصبح قطب العالم، فإن الولايات المتحدة لن تسمح (له) بذلك أبدا".

    وكتب آخر: "لا أعرف ما الذي يحدث لأدمغة زعماء دول الاتحاد الأوروبي. البنية التحتية في بلادهم متضررة، وهم يريدون "مساعدة" الآخرين".

    وخلص القراء إلى أن "الاتحاد الأوروبي لا يرغب في توحيد الجهود مع الولايات المتحدة، ولكن النتيجة النهائية لأنشطته ليست سوى زيادة تأثيره. الاتحاد الأوروبي ليس سوى عامل مساعد، ولن يكون قادرًا على زيادة نفوذه. بهذه الطريقة أصبح الاتحاد الأوروبي عونا لأمريكا!".

    يذكر أن الاثنين الماضي عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل البلجيكية. وقرر رؤساء الإدارات تمديد العقوبات المناهضة لروسيا ووافقوا على استراتيجية جديدة عنوانها "أوروبا المتصلة عالميا". هدفها هو زيادة القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، وهي تقوم على فكرة معارضة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

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