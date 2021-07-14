أهالي موسكو يدخلون المطاعم بواسطة "الوشم المؤقت"

أفاد أحد أصحاب مشروع "الوشم المؤقت" للمكتب الصحفي لخدمة توصيل الطعام في موسكو "ديليفيري كلاب"، بأن أهالي موسكو الذين تم تطعيمهم ضد "كوفيد-19" أو الذين أصيبوا به خلال الأشهر الستة الماضية وأصبح لديهم أجسام مضادة، سيتمكنون من الذهاب إلى مطاعم أو مقاهي المدينة مع وشم مؤقت لرمز الاستجابة السريعة الخاص بهم.

أطلقت شركة "ديليفيري كلاب" هذه الخدمة بالتعاون مع المتجر الإلكتروني "إفيرينك تاتو" للوشوم. وتتوفر ستة خيارات لتصميم "الوشم المؤقت" لرمز الاستجابة السريعة للمستخدمين، بحيث يسمح اختيار الوشم الذي يناسبهم.

ومن أجل الحصول على الوشم، يتم تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للمتجر، ومن ثم التواصل مع إداري المتجر، وإرسال رمز الاستجابة السريعة إليه ليتم رسمه على صيغة وشم. تستغرق مدة فعالية الوشم - أسبوعين.

وأوضح المكتب الصحفي: "بفضل مشروعنا، نريد أن نلفت الانتباه إلى أماكن تقديم الطعام، وكذلك التذكير بأهمية وضرورة التطعيم... بواسطة الوشم المؤقت لدينا، نريد تهدئة الوضع الحالي قليلاً. وفي نفس الوقت، جعل عملية إظهار رموز الاستجابة السريعة في مؤسسات المدينة أكثر إثارة للاهتمام".

يذكر أنه منذ 28 يونيو/ حزيران الماضي، أصبح يمكن دخول المطاعم والمقاهي في موسكو فقط للمواطنين الذين تلقوا اللقاح، أو الذين مرضوا خلال الأشهر الستة الماضية، أو يجب عليهم تقديم نتيجة اختبار كورونا سلبي، وحضور المناسبات العامة بعدد لا يزيد عن 500 شخص. ولتأكيد الحالة الصحية، يجب على كافة الزوار أن يكونوا من حاملي رمز الاستجابة السريعة الخاص بهم.