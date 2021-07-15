من سيحصل على تأشيرة "ملاذ الحلفاء" إلى أمريكا؟

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، أن العمل جار في الكونغرس بغية تمرير الموافقة على منح التأشيرات للمتعاونين الأفغان مع القوات الأمريكية والحلفاء، موضحة أن رحلات الطيران المخصصة لإجلاء هؤلاء الأشخاص سوف تبدأ في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن: "نعمل مع الكونغرس لتغيير قوانين التفويض بغية تمرير الموافقة على التأشيرات للمتعاونين الأفغان مع القوات الأمريكية والحلفاء، نحرص على تنفيذ هذا الأمر بشكل سريع ومحترف"، وقبل خروج القوات من أفغانستان.

وأعلنت إطلاق اسم عملية "ملاذ الحلفاء" للأفغان المؤهلين والمهتمين وعائلاتهم ممن تعاونوا مع الولايات المتحدة، موضحة، "رحلات الطيران المخصصة لذلك الغرض تنطلق خارج أفغانستان في الأسبوع الأخير من تموز/يوليو الجاري".

لمزيد من التفاصيل عن عملية "ملاذ الحلفاء" - واشنطن تبدأ إجلاء المتعاونين الأفغان مع قواتها في آخر أسبوع من يوليو

يذكر أن الجنرال الأمريكي المسؤول عن المهمة، أوستن ميلر، أعرض عن المشاركة في حفل أقيم يوم الاثنين، يرمز إلى نهاية أطول حرب أمريكية، والتي بدأت في أواخر عام 2001، بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول في نيويورك وواشنطن.