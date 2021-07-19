"درون" أمريكي يستهدف شاحنة نقل مواد غذائية في سوريا

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، يوم أمس الأحد، إن طائرة مسيّرة أمريكية استهدفت شاحنة نقل مواد غذائية في مدينة البوكمال في ريف دير الزور السوري، دون وقوع إصابات.

وذكرت الوكالة أن "الاحتلال الأمريكي يستهدف عبر طائرة مسيرة شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة السويعية التابعة لمدينة البوكمال في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما أدى إلى تدمير السيارة دون وقوع إصابات بشرية".

وكانت وسائل إعلام عراقية أشارت، في وقت سابق اليوم، إلى الحادث الذي وقع في الأراضي السورية قرب الحدود العراقية.