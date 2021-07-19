أسرة "مضادة للجنس" في أولمبياد طوكيو 2020

تم تصميم أسرّة "مضادة للجنس" للرياضيين المشاركين في أولمبياد "طوكيو 2020".

ذكر موقع "إكسبليكا" الإخباري، أنه تم تصميم أسرّة خاصة، التي تنكسر بفعل الحركات المفاجئة لرياضيي "طوكيو 2020".

وقامت بتصنيع هذه الأسرّة شركة "آيرويف" للمفروشات اليابانية، من الورق المقوى، وحجم السرير الواحد منها لا يتسع إلا لشخص واحد فقط.

تكمن الرسالة الرئيسية لإنشاء مثل هذه الأسرّة في فرض التقيد بإجراءات التباعد، وعدم إقامة العلاقات الجنسية بين الرياضيين، تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وقامت اللجنة الأولمبية الروسية بعرض فيديو على قناتها على تلغرام، يوضح غرف الرياضيين الروس والأسرّة الجديدة الفريدة التي تم إنشاؤها خصيصًا للأولمبياد.