روسيا تحذر أمريكا من نشر صواريخ فرط الصوتية الأمريكية في أوروبا

حذرت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة واشنطن من نشر صواريخ فرط الصوتية على أراضي أوروبا.

وذكر المكتب الصحفي للسفارة في بيان نشر على صفحتها في "تويتر": "نود أن نذكر المتحدث باسم البنتاغون بأن النشر المحتمل لأي صواريخ فرط الصوتية في أوروبا من شأنه أن يكون مزعزعًا للغاية للاستقرار".

وأفاد البيان أن "فترة الرحلة (الصاروخ) القصيرة ستمنح وقتًا ضئيلًا، أو لن تمنحه على الإطلاق، لاتخاذ قرار، مما يزيد من احتمالية حدوث نزاع غير مقصود".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي، إن "صواريخ تسيركون فرط الصوتية الروسية الجديدة يمكن أن تزعزع استقرار الوضع، لأنها قادرة على حمل رؤوس نووية".

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وجاء بيان المتحدث باسم "البنتاغون" على خلفية كيفية إجراء الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" اختبارات ناجحة لإطلاق "تسيركون" فرط الصوتية على هدف أرضي، بحيث نجح الصاروخ في إصابة هدف على مسافة 350 كلم في بحر بارنتس.