إسرائيل والمثلجات "المعادية للسامية"

وجه المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، رسالة إلى حكام 35 ولاية أمريكية، يطلب فيه منهم اتخاذ إجراءات ضد شركة المثلجات "Ben & Jerry's". ووصف هذا القرار بأنه مظهر من مظاهر "الممارسات المعادية للسامية" و"تشجيع نزع الصفة الإنسانية عن الشعب اليهودي".

قال إردان في رسالته: "أطلب من حضرتكم النظر في إمكانية التصريح علانية ضد قرار الشركة، وكذلك اتخاذ أي خطوات أخرى متعلقة بهذا الشأن، بما في ذلك ضمن سياق قانون ولايتكم والعلاقات التجارية القائمة بين الشركة وولايتكم".

وكانت شركة "Ben & Jerry's" الأمريكية للمثلجات قد ذكرت يوم أمس الاثنين، إنها "ستتوقف عن تسويق منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مذعنة لحملة ضغط فلسطينية... وأن بيع منتجاتها هناك لا ينسجم مع قيم الشركة".

وقال سابقاً رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يؤيد حزبه المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، إن الشركة تتخذ قرارا "خاطئا أخلاقيا".

يذكر أن شركة "بن آند جيري"، التي مقرها ساوث برلنجتون بولاية فيرمونت والمملوكة ليونيلفر البريطانية، تعرضت لضغوط من جماعات مؤيدة للفلسطينيين، بسبب أنشطتها في إسرائيل والمستوطنات اليهودية بالضفة الغربية والتي تدار عبر رخصة شراكة منذ 1987.