غارات إسرائيلية أخرى ليس لها أي تفسير

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقت عبر الأجواء اللبنانية، وحاولت استهداف بعض المواقع العسكرية في محيط مدينة حمص.
نشرت قناة "الإخبارية" السورية، ليل الأربعاء-الخميس، عدة مقاطع مصورة لتصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف حمص.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقت عبر الأجواء اللبنانية، وحاولت استهداف بعض المواقع العسكرية في محيط مدينة حمص.
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