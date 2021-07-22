غارات إسرائيلية أخرى ليس لها أي تفسير

قالت مصادر مطلعة، يوم أمس الاثنين، إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة وألمانيا في الأيام المقبلة عن اتفاق لحل نزاعهما القائم منذ فترة طويلة، بشأن خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2" البالغ قيمته 11 مليار دولار.