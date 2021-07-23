مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: شاب شعري أثناء خدمتي في روسيا

اعترف مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، أن شعره شاب خلال فترة عمله سفيرا للولايات المتحدة في موسكو.

وقال بيرينز، 65 عامًا، في حديثه لإذاعة "NPR" الأمريكية: "ظهر معظم شعري الأبيض خلال خدمتي في روسيا والتعامل مع روسيا بوتين".

وبهذه الطريقة، أشار بيرنز إلى تجربته الغنية في روسيا عند الإجابة عن سؤال حول الهجمات الإلكترونية المنسوبة إلى "قراصنة روس".

يذكر أن بيرنز شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا في فترة من 2005 إلى 2008.