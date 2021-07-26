الجيش الأمريكي يؤكد استعداده لتكثيف الغارات ضد "طالبان"

قال الجيش الأمريكي إنه سيكثف من غاراته الجوية على مواقع حركة "طالبان" في أفغانستان، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان ذلك سيستمر عقب انسحاب القوات الأجنبية مطلع الشهر المقبل.

ونقلت وسائل الإعلام الأفغانية عن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، يوم أمس الأحد، إنه "سيتم تكثيف الضربات الجوية للدفاع عن القوات الأفغانية".

وقال إن القوات الأمريكية "نفذت مؤخرًا غارات جوية لدعم القوات الأفغانية في أجزاء مختلفة من أفغانستان، لا سيما في ولاية قندهار".

وأضاف الجنرال ماكينزي أنه "سيزيد عدد الضربات الجوية من الآن فصاعدا"، لكنه قال إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الضربات الجوية بعد 8 أغسطس/ آب.