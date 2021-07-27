الجيش الأمريكي سيخرج أخيرا من العراق

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الدور الأمريكي في العراق سيركز على المساعدة في مجال التدريب، إضافة إلى مكافحة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، والدعم الاستخباراتي.

وقال بايدن يوم أمس الاثنين إن "التعاون الأمريكي لمكافحة الإرهاب سيستمر مع إنهاء الولايات المتحدة مهمتها القتالية في العراق".

كما أوضح الرئيس الأمريكي أن دور الولايات المتحدة في العراق سيتحول إلى تقديم المشورة وتدريب القوات العراقية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي قد وقعا اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال القوات الأمريكية للبلاد.

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