ينبغي على أمريكا "إزالة آثارها الصغيرة" في الشرق الأوسط

قال الجيش الأمريكي إنه سيكثف من غاراته الجوية على مواقع حركة "طالبان" في أفغانستان، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان ذلك سيستمر عقب انسحاب القوات الأجنبية مطلع الشهر المقبل.