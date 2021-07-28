ينبغي على أمريكا "إزالة آثارها الصغيرة" في الشرق الأوسط

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تلغرام: "ربما قبل تركيز جسمها (أمريكا) على التهديدات (الأخرى)، ينبغي عليها إزالة آثارها الصغيرة في العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا".
اقترحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، في تعليقها على تصريح نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، جون هايتن، أن تقوم أمريكا "بإزالة آثارها الصغيرة" من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في تلغرام: "ربما قبل تركيز جسمها (أمريكا) على التهديدات (الأخرى)، ينبغي عليها إزالة آثارها الصغيرة في العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا".
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن روسيا تتدخل في انتخابات الكونغرس النصفية التي من المقرر إجراؤها في عام 2022.
نشرت مجلة متخصصة بالطبيعة الكونية دراسة جديدة عن التغييرات البيئية والمناخية، التي سيكون لها تأثير مباشر على درجات الحرارة على سطح الأرض خلال السنوات القادمة.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الدور الأمريكي في العراق سيركز على المساعدة في مجال التدريب، إضافة إلى مكافحة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، والدعم الاستخباراتي.
قال الجيش الأمريكي إنه سيكثف من غاراته الجوية على مواقع حركة "طالبان" في أفغانستان، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان ذلك سيستمر عقب انسحاب القوات الأجنبية مطلع الشهر المقبل.
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