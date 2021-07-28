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    بايدن يتهم روسيا بالتدخل في انتخابات الكونغرس

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    أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن روسيا تتدخل في انتخابات الكونغرس النصفية التي من المقرر إجراؤها في عام 2022.

    بايدن يزعم تدخل روسيا في انتخابات الكونغرس

    وشارك الزعيم الأمريكي "هذا الرأي" الصحفيين بعد زيارته لمكتب مدير جهاز الاستخبارات الوطنية.

    وبحسب قوله فإن "موسكو تتدخل في الانتخابات من خلال "نشر معلومات مضللة".

    وقال الصحفيون المرافقون لبايدن أيضا إن رئيس الدولة "حذر من خطر نشوب صراع عسكري حقيقي محفوف بالهجمات الإلكترونية من روسيا".

    ولم يقدم بايدن أي دليل على هذه الاتهامات.

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    وكانت واشنطن قد صرحت مرارًا بتورط موسكو في التدخل في الانتخابات والهجمات الإلكترونية. وكما أكد فلاديمير بوتين في مقابلة مع شبكة "NBC" الأمريكية في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، فإن الولايات المتحدة لم "تبذل جهداً أبدًا لتقديم أي دليل أو إثبات".

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