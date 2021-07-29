زاخاروفا تمازح "بسكويت" بايدن للمعارضة البيلاروسية

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على هدية الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قدمها لمرشحة الرئاسة السابقة في بيلاروسيا سفيتلانا تيخانوفسكايا لدى زيارتها إلى واشنطن.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تلغرام: "قالت تيخانوفسكايا إنه بعد انتهاء اللقاء (معها)، عاد بايدن وقدّم لها "بعضاً من البسكويت من البيت الأبيض". هذا اقتباس مباشر. كلمة بكلمة. يبدو وكأنه لا يمكن أن يكون الواقع أجمل من ذلك. بلى - يمكن أن يكون كذلك".

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كما استذكرت زاخاروفا "ملفات تعريف الارتباط" ("ملفات تعريف الارتباط" تعني الإنجليزية نتعني كوكيز، وهي ما تعني بالعربية بسكويت).

ولخصت زاخاروفا منشورها بالقول: "هي ملفات تعريف الارتباط نفسها، التي يطلبه منك الموقع الإذن بقبولها. وتتمثل مهمتها في مصادقة المستخدم، وتخزين القوائم المفضلة وإعداداته الشخصية، وتتبع حالة وصول الجلسة (على المتصفح الإلكتروني) إلى المستخدم. ملفات تعريف الارتباط - هي مفتاح الوصول إلى أهم بيانات العميل وإدارتها. بينغو!".