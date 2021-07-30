مع تخفيف قيود كورونا "فيسبوك" سيعاني من التعافي الاقتصادي العالمي

ذكرت مجلة "إنبيزنيس إنسايدر" الأمريكية، أن التعافي الاقتصادي وتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، وبالتالي خروج الأشخاص من العالم الافتراضي - الإنترنت- وعودتهم إلى المكاتب، سيعود سلبًا على أرباح شركة "فيسبوك".

فعلى الرغم من الرسملة التي بلغت تريليون دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، تتوقع "فيسبوك" تباطؤًا في النمو، حسبما أفادت المجلة.

حققت "فيسبوك" في الربع الثاني من العام 29.1 مليار دولار في الربع الثاني متجاوزًا توقعات المستثمرين. حيث كان سعر السهم 3.61 دولار بدلاً من السعر المتوقع 3.2 دولار.

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بلغ العدد الإجمالي لمستخدمي موقع "فيسبوك" 2.9 مليار. وفي عام 2020، ارتفع عددهم بشكل كبير بسبب الجائحة. وبذلك، تم تحقيق 2.9 مليار نتيجة لربحية الأعمال الإعلانية.

وفقًا لـ "فيسبوك"، زاد العدد الإجمالي للإعلانات المعروضة بنسبة 6% عن العام الماضي، وارتفعت عائدات القطاع بنسبة 47%. ومع ذلك، فإن الانسحاب التدريجي للأشخاص غير المتصلين بالإنترنت يمكن أن يقلل من هذه المعدلات. وتتوقع الشركة تباطؤًا كبيرًا في نمو الإيرادات في النصف الثاني من عام 2021 بسبب تخفيف الاجراءات الاحترازية المتعلقة بالجائحة.

وبعد هذا التصريح، تراجعت أسهم "فيسبوك" بنحو 4.5%. وقد تتأثر الأرباح أيضًا بقواعد النظام الأساسي الجديدة، ولا سيما المتطلبات المتعلقة بخصوصية iOS المحدّثة.

بالإضافة إلى ذلك، تحاول الولايات المتحدة تقييد نمو الشركة. في منتصف يونيو الماضي، كشف الكونغرس الأمريكي عن حزمة من خمسة قوانين لمكافحة الاحتكار مصممة للحد من تأثير "فيسبوك" وشركات العمالقة الآخرين.

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وبذلك، أصبحت "فيسبوك" الشركة الأمريكية الخامسة التي تحقق رأسمال سوقي قدره تريليون دولار. حدث هذا في أواخر يونيو بعد أن رفضت محكمة أمريكية دعوى مكافحة الاحتكار من لجنة التجارة الفيدرالية، وكذلك دعوى من المدعي العام للولاية.

علاوة على ذلك، زادت أرباح "فيسبوك" بشكل كبير بعد أن قامت شبكة التواصل الاجتماعية بحظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أوائل يونيو وحتى يناير/ كانون الثاني عام 2023.