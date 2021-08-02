عواقب محتملة جراء انسحاب أمريكا من أفغانستان

كشف الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ديفيد بتريوس، عن العواقب المحتملة لانسحاب القوات العسكرية من أفغانستان.

وجاءت تصريحات بيترايوس خلال مقابلة حصرية مع صحيفة "التايمز" البريطانية قال فيها إنه "نتيجة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، يمكن أن تبدأ حرب أهلية دموية في تلك البلاد".