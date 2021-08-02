عواقب محتملة جراء انسحاب أمريكا من أفغانستان

وجاءت تصريحات بيترايوس خلال مقابلة حصرية مع صحيفة "التايمز" البريطانية قال فيها إنه "نتيجة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، يمكن أن تبدأ حرب أهلية دموية في تلك البلاد".
كشف الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ديفيد بتريوس، عن العواقب المحتملة لانسحاب القوات العسكرية من أفغانستان.
وجاءت تصريحات بيترايوس خلال مقابلة حصرية مع صحيفة "التايمز" البريطانية قال فيها إنه "نتيجة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، يمكن أن تبدأ حرب أهلية دموية في تلك البلاد".
أفاد موقع "ذا درايف" المهتم بالشؤون الدفاعية والعسكرية، أن سلاح الجو الأمريكي ذكر في بيان إن "محرك الصاروخ الأمريكي AGM-183A الذي تفوق سرعته سرعة الصوت فشل في العمل أثناء الاختبار".
ذكرت مجلة "إنبيزنيس إنسايدر" الأمريكية، أن التعافي الاقتصادي وتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، وبالتالي خروج الأشخاص من العالم الافتراضي - الإنترنت- وعودتهم إلى المكاتب، سيعود سلبًا على أرباح شركة "فيسبوك".
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على هدية الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قدمها لمرشحة الرئاسة السابقة في بيلاروسيا سفيتلانا تيخانوفسكايا لدى زيارتها إلى واشنطن.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن روسيا تتدخل في انتخابات الكونغرس النصفية التي من المقرر إجراؤها في عام 2022.
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