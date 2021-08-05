أين اختفت زجاجة ويسكي بومبيو؟

كشفت وثيقة عن أن وزارة الخارجية الأمريكية تبحث عن زجاجة ويسكي ثمنها 5800 دولار، كانت الحكومة اليابانية قد أهدتها للوزير السابق مايك بومبيو.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" إشعارا لمكتب رئيس المراسم في وزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو/ تموز، يضم الهدايا المقدمة لموظفين اتحاديين أمريكيين من حكومات أجنبية في 2019، أفاد الإشعار بأن حكومة اليابان أهدت بومبيو الويسكي في 24 يونيو/ حزيران 2019.

وأُدرجت الهدية على أن "مصيرها غير معروف"، فيما تتحرى الوزارة الأمر وفتحت تحقيقا فيه، وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين مسموح لهم بالاحتفاظ بهدايا دون 390 دولارا، وإلا أن عليهم شراء التي تزيد قيمتها عن ذلك إذا أرادوا الاحتفاظ بها.

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