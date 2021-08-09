بريطانيا تستعين بالجيش لتوفير الغذاء في المتاجر

تستعد السلطات البريطانية إلى طلب المساعدة من الجيش لتوفير مستلزمات المتاجر في المملكة، بسبب الاضطرابات في إمدادات الغذاء لمحلات السوبر ماركت.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" المحلية، فإن جمعية ناقلات الطرق حذرت في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، من أن البلاد تفتقر إلى 100 ألف سائق شاحنة، لذلك قد تكون هناك مشكلات في توصيل المواد الغذائية من المستودعات إلى المتاجر، مشيرة إلى أن ذلك حدث بسبب مغادرة آلاف السائقين للمملكة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن الآلاف من السائقين الجدد ينتظرون اختبار الترخيص.

فيما يتعلق بالوضع الحالي، ستطلب القيادة البريطانية من الجيش إرسال حوالي ألفي سائق من الفيلق اللوجستي الملكي لتوصيل الطعام والأدوية إلى المتاجر الكبرى.

من المتوقع أن تقدم الحكومة طلبا رسميا إلى القوات المسلحة في المستقبل القريب، بحسب الصحيفة.