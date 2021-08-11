واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لهم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه لا يشعر بالندم على قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وذلك في ضوء تقدم حركة طالبان (المحظورة في روسيا) واستيلائها على عدد من الولايات عقب انسحاب القوات الأجنبية.

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، ردا على سؤال حول قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان: "غير نادم على قراري".

وأكد الرئيس الأمريكي أيضا أن خطط انسحاب القوات الأمريكية تظل كما هي دون تغيير.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قد قالت، في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتبر استيلاء حركة طالبان على العاصمة كابول أمرًا لا مفر منه، ويدعو القوات الأفغانية للرد بمساعدة الولايات المتحدة.

وأضافت: "وجهة نظر الرئيس بايدن هي أنه يجب على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب الذي تم توفيره لهم".

وشددت على أن الإدارة الأمريكية لا تتحمل "الشعور بخيبة الأمل" من نتائج العمل العسكري للجيش الأفغاني.

يأتي ذلك، في ظل تحولات متسارعة ووسط هجمات وتقدم لافت لحركة طالبان في محاور عدة في أفغانستان، إذ تشهد الساحة الأفغانية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع أيار/مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر المقبل.