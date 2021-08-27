أوركسترا "طالبان"

أفاد تنظيم "طالبان" (المحظورة في روسيا وعدد من دول العالم) إنه يعتزم حظر الموسيقى علنا داخل أفغانستان بعد فرض سيطرتها عليها، وذلك لأنها تعتبرها "غير إسلامية".

أفصح عن ذلك المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، لكنه حاول التأكيد على أن الحركة تغيرت منذ تشكيل الحكومة الأولى.

وأعرب مجاهد عن أمله في إقناع الناس بالالتزام بالقانون الجديد الخاص بحظر الموسيقى بدلا من إجبارهم على ذلك.

وقال: "الموسيقى محرمة في الإسلام، لكننا نأمل أن نتمكن من إقناع الناس بعدم القيام بمثل هذه الأشياء، بدلا من الضغط عليهم".

كما أكد ذبيح الله مجاهد لـ"نيويورك تايمز" أن حركة "طالبان" تقدمت خلال السنوات العشرين الماضية، وهي عازمة على إعادة بناء أفغانستان.