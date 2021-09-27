حظر تسريحات الشعر الأنيقة وحلق اللحى في أفغانستان

وقالت الحركة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، بأن "المسؤولين في وزارة التوجيه الإسلامي، نصحوا في اجتماع مع ممثلين عن صالونات الحلاقة الرجالية في عاصمة الإقليم، لشقر جاه، بعدم تصفيف الشعر وحلق اللحى".
قامت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) بحظر تسريحات الشعر الأنيقة وحلق اللحى في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان.
وقالت الحركة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، بأن "المسؤولين في وزارة التوجيه الإسلامي، نصحوا في اجتماع مع ممثلين عن صالونات الحلاقة الرجالية في عاصمة الإقليم، لشقر جاه، بعدم تصفيف الشعر وحلق اللحى".
أفادت صحيفة أمريكية، بأن فرنسا "الغاضبة" ألغت احتفالا كان مقررا إقامته في سفارتها بواشنطن، اليوم الجمعة، ردا على اتفاق أمريكا الدفاعي مع أستراليا، الذي جاء على حساب إلغاء صفقة ضخمة بين كانبيرا وباريس.
صرح نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن، في مؤتمر عبر الفيديو نظمه معهد بروكينغز في واشنطن أن "الولايات المتحدة، بسبب البيروقراطية والخوف من المخاطر، بطيئة للغاية في تحديث قدراتها القتالية في مواجهة المنافسة مع روسيا والصين في المجال العسكري".
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2 " بالكامل.
قال أحمد الله واسيك، نائب رئيس اللجنة الثقافية لحكومة "طالبان"، للصحفيين إن "النساء في أفغانستان لن يُسمح لهن بلعب الكريكيت والألعاب الرياضية الأخرى التي يمكن أن تظهر فيها أجسادهن أكثر مما تسمح به الأعراف الإسلامية".
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