حظر تسريحات الشعر الأنيقة وحلق اللحى في أفغانستان

وقالت الحركة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، بأن "المسؤولين في وزارة التوجيه الإسلامي، نصحوا في اجتماع مع ممثلين عن صالونات الحلاقة الرجالية في عاصمة الإقليم، لشقر جاه، بعدم تصفيف الشعر وحلق اللحى".