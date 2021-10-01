"محيط" من السلاح في أفغانستان

أعرب مسؤول روسي عن قلق بلاده على مصير الأسلحة التي تركتها القوات الأمريكية في أفغانستان.

وتركت القوات الأمريكية المنسحبة من أفغانستان ما قيمته 85 مليار دولار، وهو رقم مروع حسب رئيس الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني.

وكشف دميتري شوغايف، رئيس الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني، لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن القوات الأمريكية تركت 22 ألف سيارة مدرعة و358 ألف بندقية آلية و176 قطعة مدفعية و8 آلاف سيارة شحن وعددا كبيرا من طائرات النقل وأكثر من مائة مروحية في أفغانستان، مشيرا إلى أن مَن يحصل على ما خلفه الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيصبح مدججا بالأسلحة.