تصبحون على خير يا رافضي التطعيم

شدد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، إضافة إلى الحصول على لقاح كورونا، من أجل الحد من انتشار الفيروس في البلاد.

وحول الذين يرفضون تلقي اللقاح، اقترح دوتيرتي تطعيمهم أثناء نومهم، إذ قال في خطاب متلفز، اليوم الثلاثاء،: "أعلم أن الكثيرين لا يزالون يرفضون التطعيم. يجب عليكم البحث عنهم في حاراتكم ودعونا نذهب إلى منازلهم ونطعّمهم أثناء نومهم، هكذا تنتهي القصة، وسأقود الحملة شخصيا".