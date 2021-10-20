اختيار على الطريقة الأمريكية

وجاءت تصريحات بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره وزير الخارجية الإكوادوري، أكد خلالها أن الولايات المتحدة لا تطلب من الدول الاختيار بينها وبين الصين، فهي لا تبحث عن فرصة لاحتواء الصين.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تطلب من شركائها الاختيار بين واشنطن وبين بكين، ولا تحاول احتواء جمهورية الصين الشعبية.
وجاءت تصريحات بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره وزير الخارجية الإكوادوري، أكد خلالها أن الولايات المتحدة لا تطلب من الدول الاختيار بينها وبين الصين، فهي لا تبحث عن فرصة لاحتواء الصين.
شدد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، إضافة إلى الحصول على لقاح كورونا، من أجل الحد من انتشار الفيروس في البلاد.
اتُهم زوجان أمريكيان بمحاولة بيع معلومات سرية تتعلق بالغواصات النووية، حيث قام مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بعملية الاعتقال خلال عملية سرية.
كشفت شركة فيسبوك، فجر اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي أدت إلى انقطاع خدمات منصاتها "فيسبوك، إنستغرام، وواتسآب".
أعرب مسؤول روسي عن قلق بلاده على مصير الأسلحة التي تركتها القوات الأمريكية في أفغانستان.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)