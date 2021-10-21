لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ!

ذكرت القناة المركزية الكورية الشمالية، نقلاً عن ممثل وزارة خارجية كوريا الشمالية، أن إطلاق الصاروخ "لا يشكل أي تهديد للولايات المتحدة أو دول أخرى في منطقة آسيا".

وبحسب قوله، فإن اختبارات لإطلاق صواريخ عسكرية هي جزء من الإجراءات العادية لتنفيذ خطة تطوير علم الدفاع، والتي لا تشكل "أي تهديد لأمن الدول والمناطق المجاورة. وأن موقف كوريا الديمقراطية يتعلق حصريًا "بمنع الحرب وحماية السيادة".

وأضاف قائلاً: "لا داعي للقلق على الولايات المتحدة، لأن إطلاقنا التجريبي لا يستهدفهم، بل هو مشروع تم التخطيط له حصريًا للدفاع الوطني".

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ أجرت تجربة ناجحة لإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الغواصات بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول.

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