لماذا أمريكا في حاجة إلى البحر الأسود؟

قال القائد العام السابق للقوات الأمريكية في أوروبا، الجنرال بن هودجز، إن الولايات المتحدة مهتمة بالبحر الأسود لمواجهة روسيا.

وقال في مقابلة مع قناة "Hromadske" التلفزيونية الأوكرانية:

"يجب أن نفكر بشكل استراتيجي: نحن بحاجة إلى البحر الأسود لاحتواء روسيا وإيران، وكذلك لحماية حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة".

في الوقت نفسه، أشار الجنرال إلى أن "بايدن ليس لديه وعي محدد للسياسة التي ينبغي اتباعها في منطقة البحر الأسود".

وأضاف "هذه الإدارة ما زالت تفتقر إلى استراتيجية واضحة لمنطقة البحر الأسود. أعرف أنهم يعملون بالفعل على شيء هناك، لكن في الحقيقة لا يوجد شيء حتى الآن".

واقترح هودجز زيادة الضغط الدبلوماسي على روسيا، وزيادة الاستثمار الاقتصادي في دول المنطقة وتحسين العلاقات نوعيا مع كييف وأنقرة.

وأضاف الجنرال "أريد أن تكون أوكرانيا عضوا في الناتو. أريد أن تكون جورجيا عضوا في الناتو".

وفي وقت سابق، قال النائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اللفتنانت جنرال إيغور رومانينكو، إن صواريخ بريمستون، التي تخطط بريطانيا لتزويد أوكرانيا بها، "ستسمح بتدمير السفن الحربية الروسية". وفقًا لرومانينكو، بفضل وجود مثل هذه الأسلحة، ستتاح للبلاد فرصة "لرد أقوى" على "استفزازات" موسكو.